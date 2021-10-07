В Башкирии на рыбалке пропал мужчина. Спустя три дня его тело без признаков утопления обнаружили на берегу реки

Рыбак уплыл на лодке и пропал Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Бирском районе Башкирии 4 октября без вести пропал мужчина, который отправился на рыбалку с друзьями. Через три дня его тело было обнаружено на берегу реки. Об этом сообщило республиканское МЧС.

О пропаже местного жителя 5 октября заявила его супруга. Она рассказала, что ее муж накануне днем поехал вместе с друзьями рыбачить на реке Белой в районе деревне Новокульчубаево. Мужчина заплыл на надувной лодке и не вернулся. Вечером его пытались отыскать друзья, но успехом поиски не увенчались. Тогда приятели просто решили вернуться домой.

На следующий день пропавшего начали искать оперативники районного МВД. Сегодня, 7 октября, стало известно, что они обнаружили труп мужчины при обследовании береговой линии – в пяти километрах от места пропажи. На теле погибшего не было признаков утопления. Там же на берегу была найдена лодка, на которой рыбак уплыл. От чего именно он скончался, предстоит выяснить судмедэкспертизе.