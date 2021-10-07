Новые антирекорды по COVID-19 в Башкирии: 576 заразились, 30 скончались

С начала пандемии жертвами инфекции в Башкирии стали 1 790 пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

Башкирия третий день подряд бьет рекорды по суточному приросту заболевших и умерших от коронавируса. Статистику на 7 октября обнародовал местный оперштаб.

За сутки COVID-19 был выявлен у 576 жителей республики (предыдущий максимум – 536). Всего на территории региона зарегистрировано более 70,4 тысячи случаев инфицирования.

От коронавируса за день скончались сразу 30 человек (предыдущий максимум – 28). С начала пандемии жертвами инфекции стали 1 790 пациентов.

Переболели ковидом 61 367 жителей Башкирии, 532 из них выздоровели за последние 24 часа.

Первым компонентом вакцины в регионе привились 1,31 млн человек, вторым – 1,2 млн.