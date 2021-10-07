В одном из районов Башкирии среди привившихся от COVID-19 пенсионеров разыграют 500 рублей

Для привившихся также будут предусмотрены скидки: 30% при размещении поздравлений в СМИ и 50% при посещении ледового дворца

В Ишимбайском районе Башкирии разыграют 500 рублей среди пенсионеров, вакцинировавшихся от коронавируса с 1 по 20 октября. Таким образом местные власти хотят поддержать местных жителей за сделанную прививку. Об этом сообщил глава района Азамат Абдрахманов.

– 20 человек старше 65 лет в каждом сельском поселении района примут участие в лотерее и смогут получить денежное вознаграждение в размере 500 рублей, – написал чиновник.

По словам Абдрахманова, для привившихся также будут предусмотрены скидки: 30% при размещении поздравлений на Ишимбайском телевидении и районных газетах и 50% при посещении ледового дворца «Ишимбай-Арена». Кроме того, вакцинированные в течение месяца смогут бесплатно посещать тренажерный зал в ФОКе «Юрматы» и получить списание части пеней за жилищно-коммунальные услуги.