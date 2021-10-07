Участники автопробега «Комсомолки» посетили башкирскую мебельную фабрику «Апогей»

На фото: фирменный магазин туймазинской фабрики «Апогей»

Участники автопробега «Комсомолки», приуроченного ко Дню республики, продолжают путешествие по западным районам Башкирии. Сегодня путешественники посетят Белебей и Белебеевский район, где планируют побывать на нескольких предприятиях. А вчера друзья и партнеры «Комсомолки» посетили уникальное производство в Туймазах – мебельную фабрику «Апогей».

Экскурсию по фабрике для гостей провел руководитель предприятия Айназ Хасанов. Он рассказал о процессе производства мебели и комплектующих и показал цеха. Оказывается, башкирская мебель из Туймазов пользуется хорошим спросом не только в разных регионах России, но и в странах ближнего зарубежья - Беларуси и Казахстане.

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