С 27 октября в Башкирии при посещении общественных мест перестанут принимать ПЦР-тесты

С ПЦР-тестом можно будет пройти в торговые центр только до 27 октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии с 27 октября отрицательный ПЦР-тест на коронавирус не будет действовать в качестве пропуска в общественные места. Соответствующую поправку в антиковидный указ внес глава республики Радий Хабиров.

Согласно новой редакции документа до 27 октября посещать музеи, выставки, библиотеки, торговые центры, салоны красоты, СПА- и массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, заведения общепита и проехать на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан» можно будет при наличии одного из трех документов:

– сертификата о вакцинации против COVID-19;

– справки о перенесенном за последние полгода COVID-19;

– справки об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19.

С 27 октября ПЦР-тест будет исключен из этого перечня.

Как пояснил телеграм-канал «Подслушано в Башкирии», аффилированный с республиканскими чиновниками, решение о действующих до 27 октября ПЦР-тестах было принято, «чтобы жители успели вакцинироваться».

Оперативного комментария от пресс-службы администрации главы Башкирии по поводу обновленного указа получить не удалось.