Участники автопробега «Комсомолки» ознакомились с реконструкцией площади в Туймазах

Площадь Октября отремонтируют к концу октября этого года

Первая остановка в рамках автопробега «Комсомолки» в честь Дня республики – город Туймазы. В минувшую среду, 7 октября, участники посетили площадь Октября, реконструкция которой проходит полным ходом. Экскурсию для гостей провел лично замглавы районной администрации Рафис Шангареев.

Власти района планируют, что после реконструкции площади Октября в городе появится новый центр притяжения горожан. Ранее это пространство использовалось только для различных мероприятий. Сейчас же его хотят не только отремонтировать, но и благоустроить. В скором времени там появятся новые дорожки, сцена, парковка для мини-транспорта и кафе. Завершить благоустройство объекта планируют к концу октября.

Напомним, что в автопробеге «Комсомолки» принимают участие наши друзья и партнеры: Белебеевский молочный комбинат (бренд «Белебеевские сыры»), торговая марка «Буздякский» («Буздякский консервный комбинат»), «Дортрансстрой», ООО «Экология – Т», ГЛК «Уязы-Тау» и минеральная вода «Красноусольская Премиум». Участники автопробега посетят самые успешные предприятия западной части Башкирии и ознакомятся с предпринимательским потенциалом региона.

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