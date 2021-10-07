В ДТП с опрокинувшейся легковушкой в Башкирии пострадали шесть человек, в том числе трое детей

фото: ГИБДД РБ

В Нуримановском районе Башкирии при опрокидывании легковушки пострадали шесть человек, в том числе трое детей. ДТП произошло 6 октября на четвертом километре трассы Красная Горка – Сарва рядом с деревней Вознесенский.

Как сообщили в ГИБДД республики, 35-летний водитель вазовской «пятнадцатой» на затяжном спуске при обгоне грузовика не справился с управлением, после чего машина вошла в занос, вылетела с трассы и опрокинулась. В автомобиле находилась семья из шести человек: водитель, его супруга и мама, а также три дочери двух, девяти и 11 лет. Все они были госпитализированы в местную больницу.

Инцидентом заинтересовались в центральном аппарате Следственного комитета. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю башкирского управления Денису Чернятьеву представить подробный доклад о происшествии. СК РБ уже подал ходатайство о передаче материалов проверки по факту аварии из МВД.