В реке в Башкирии нашли труп мужчины

Госкомитет по ЧС сообщил, что в селе Тарказы Ермекеевского района нашли труп мужчины. В ведомстве не уточнили личность и возраст погибшего. Спасатели, пользуясь случаем, напомнили, что в осенний период, когда резко становится холодно, опасно выезжать на рыбалку в состоянии алкогольного опьянения.

В ведомстве в качестве примера также привели несколько происшествий на водоемах. По информации комитета, в селе Новокатаево Бакалинского района извлекли живого 55-летнего мужчину. 5 октября пропал 48-летний рыбак, поиски которого продолжаются до сих пор.