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Общество6 октября 2021 19:02

Жителей Башкирии ждет сухая погода и ночные заморозки до -7°

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие два дня.
Источник:kp.ru
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Башгидрометцентр рассказал, какая погода ждет жителей республики в ближайшие два дня. По данным синоптиков, в регионе будет сухая комфортная погода. Ночью по-прежнему будут возможны заморозки, но днем стабильно прогнозируется плюсовая температура.

Так, 7 октября, в регионе будет умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью +3,-2°, местами до -7°, днем +8,+13°.

8 октября также не обещают дожди, ветер будет северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 0,-5°, местами до +5°, днем +9,+14°.