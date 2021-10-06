Жителей Башкирии ждет сухая погода и ночные заморозки до -7°

Башгидрометцентр рассказал, какая погода ждет жителей республики в ближайшие два дня. По данным синоптиков, в регионе будет сухая комфортная погода. Ночью по-прежнему будут возможны заморозки, но днем стабильно прогнозируется плюсовая температура.

Так, 7 октября, в регионе будет умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью +3,-2°, местами до -7°, днем +8,+13°.

8 октября также не обещают дожди, ветер будет северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 0,-5°, местами до +5°, днем +9,+14°.