Автопробег «Комсомолки» побывал на полигоне ТКО

фото: Комсомольская правда - Уфа

«Комсомольская правда – Уфа» продолжает автопробег по западу Башкирии в преддверии Дня республики. Очередной остановкой автоколонны стал полигон ТКО регионального оператора «Экология Т» в Туймазах. Здесь участникам автопробега провели экскурсию.

На полигоне не чувствуется никаких неприятных запахов. По словам руководителя оператора, это связано с тем, что на территории объекта работниками соблюдаются все необходимые нормы - окружающей среде и жителям близлежащих населенных пунктов не наносится никакого вреда.

На территории полигона ТКО в Туймазах уже завершено строительство мусоросортировочного комплекса мощностью до 100 тысяч тонн отходов в год. Общий объем вложений на строительство здания мусоросортировочного комплекса и покупку оборудования составил около 140 млн. рублей. Сейчас ведется работа по получению разрешительной документации для ввода МСК в эксплуатацию. На предприятии будет создано более 50 новых рабочих мест.

Все участники автопробега «Комсомолки» по западным районам Башкирии

«Экология Т» начала работать в апреле 2011 года. Изначально предприятие занималось эксплуатацией туймазинского полигона, а затем решило попробовать свои силы в вывозе отходов с территории района. В 2015 году «Экология Т» и местная администрация подписали концессионное соглашение по проектированию, строительству и эксплуатации второй очереди двух участков складирования отходов полигона твердых бытовых отходов в Туймазах. В 2019 году было завершено строительство первого участка.

В 2018 году «Экология Т» и Минприроды Башкирии подписали соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне № 4. С 1 января 2019 года «Экология Т» получила статус регионального оператора.

В автопробеге «Комсомольской правды-Уфа» в честь Дня республики принимают участие наши друзья и партнеры: Белебеевский молочный комбинат (бренд «Белебеевские сыры»), торговая марка «Буздякский» («Буздякский консервный комбинат»), «Дортрансстрой», ООО «Экология – Т», ГЛК «Уязы-Тау» и минеральная вода «Красноусольская».

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