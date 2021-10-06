В больницу Уфы после ДТП попала неизвестная женщина

Женщина была госпитализирована в уфимскую больницу 4 октября

В больницу Уфы 4 октября поступила неизвестная женщина. Ее обнаружили в бессознательном состоянии на 1304 километре М-7, рядом с деревней Нижнеакбашево Кушнаренковского района. По предварительным данным, она попала в дорожно-транспортное происшествие.

После госпитализации прошло уже два дня, однако личность пациентки так и не удается установить. Найти друзей или близких пострадавшей женщины пытается поисковая организация «ЛизаАлерт».

Волонтеры опубликовали приметы пациентки: рост – 165 см, худощавое телосложение, темные волосы, светло-зеленые глаза.

Была одета в синюю куртку, красную блузку и черную юбку.

Всем, кому что-либо известно о женщине, просят позвонить инфоргу «ЛизаАлерт» по номеру 89373577933 (Олеся).