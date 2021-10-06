Автопробег «Комсомолки»: узнали, где в Башкирии пекут самый вкусный хлеб

Фото: "КП-Уфа"

«КП-Уфа» вместе с друзьями и партнерами отправились в увлекательный автопробег по западным районам Башкирии, посвященный Дню республики. В первый день мы приехали в Туймазинский район, где первым делом отправились в КФХ «Злак», где выпекают отличный хлеб с 1999 года.

Особенно интересно было узнать, что тут придерживаются традиционных методов производства хлеба, потому что, в первую очередь, пекари заботятся о качестве своей продукции. При этом на хлебозаводе используется самое современное оборудование, что помогает значительно ускорить производственный процесс.

Во время экскурсии по КФХ «Злак» нам подробно рассказали обо всех этапах производства и подарили три свежевыпеченных хлеба. Как отмечают сами производители, выпечка настолько настолько высокого качества, что может не тухнуть и не черстветь долгое время

Напомним, что в автопробеге «Комсомолки» принимают участие наши друзья и партнеры: Белебеевский молочный комбинат (бренд «Белебеевские сыры»), торговая марка «Буздякский» («Буздякский консервный комбинат»), «Дортрансстрой», ООО «Экология – Т», ГЛК «Уязы-Тау» и минеральная вода «Красноусольская». Участники автопробега посетят самые успешные предприятия западной части Башкирии и ознакомятся с предпринимательским потенциалом региона.