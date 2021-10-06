«Мама запретила с ним общаться»: Асаева честно рассказала о знакомстве родителей и ее супруга

Фото: https://www.instagram.com/asaeva_official/

Певица Гульназ Асаева рассказала о необычной истории знакомства родителей с мужем Вильданом.

Артистка сообщила, что у нее всегда были хорошие и доверительные отношения с мамой. Однако новость о будущем женихе Гульназ ее мама восприняла без энтузиазма. Особенно ее смутил внешний вид молодого человека.

- Вильдан встретился с моими родителями на моем выпуске. Что вы думаете? После этой встречи мама запретила мне с ним общаться! Он ей совсем не понравился. Ну, реально, одет, не знаю, во что. Чего одни штаны стоят! Стиль же у него такой, непонятный. Особенно для моих родителей, - пишет певица.

После этого Гульназ и ее будущий муж уехали в Казань, где пара начала жить и работать вместе. За это время Вильдан показал себя с положительной стороны и родители Гульназ стали лучше относиться к зятю.

- Ну а теперь мои родители и семья просто обожает Вильдана, он очень вырос за этот год, - поделилась откровенным певица.