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Общество6 октября 2021 18:19

Власти Башкирии озвучили, сколько будут платить медикам за вакцинацию от ковида

За каждого вакцинированного пациента медикам будут доплачивать по 200 рублей
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Для выплаты каждый пациент должен полностью завершить вакцинацию

Для выплаты каждый пациент должен полностью завершить вакцинацию

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии медики будут получать дополнительные стимулирующие выплаты за каждого привитого от коронавируса пациента. Утверждающий акт уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно постановлению властей республики теперь каждый медик будет получать по 200 рублей за каждого пациента, который полностью завершил вакцинацию.

Общая сумма стимулирующей выплаты складывается из нескольких моментов: 40 рублей полагается за оформление информированного добровольного согласия и анкеты, еще 80 рублей – за осмотр пациента и по 40 – за ввод каждого из компонентов вакцины (в случае, если вводится однокомпонентная вакцина, то начисляется сразу 80 рублей).

При этом отмечается, что такие премии будут выплачены за тех пациентов, которые привьются в период с 27 августа по 31 декабря, а средства на выплаты будут выделены из регионального и федерального бюджетов.