Власти Башкирии озвучили, сколько будут платить медикам за вакцинацию от ковида

Для выплаты каждый пациент должен полностью завершить вакцинацию
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Башкирии медики будут получать дополнительные стимулирующие выплаты за каждого привитого от коронавируса пациента. Утверждающий акт уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно постановлению властей республики теперь каждый медик будет получать по 200 рублей за каждого пациента, который полностью завершил вакцинацию.
Общая сумма стимулирующей выплаты складывается из нескольких моментов: 40 рублей полагается за оформление информированного добровольного согласия и анкеты, еще 80 рублей – за осмотр пациента и по 40 – за ввод каждого из компонентов вакцины (в случае, если вводится однокомпонентная вакцина, то начисляется сразу 80 рублей).
При этом отмечается, что такие премии будут выплачены за тех пациентов, которые привьются в период с 27 августа по 31 декабря, а средства на выплаты будут выделены из регионального и федерального бюджетов.