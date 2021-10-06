«ПОЛИЭФ» заплатил 150 млн рублей за розлив 8 тыс. куб. метров промстоков

фото: МЧС РБ

Башкирское предприятия «ПОЛИЭФ» выплатило 150 млн рублей за ущерб, причиненный окружающей среде в результате розлива 8 тысяч кубических метров промышленных стоков. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Речь идет об инциденте, который произошел 9 октября 2019 года в Благовещенском районе. На заводе обвалилась бетонная стена одного из резервуаров, который использовался для сбора промышленных стоков. Отходы разлились по прилегающей территории.

Проверка природоохранной прокуратуры, Минлесхоза и Южно-Уральского межрегионального Росприроднадзора оценила ущерб природе от аварии в 150 млн рублей. Иск о взыскании денег был подан в Арбитражный суд Башкирии.

«ПОЛИЭФ» перечислил всю сумму в добровольном порядке. Средства в соответствии с законодательством будут переведены на счет районной администрации.