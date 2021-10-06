Башкирия из-за коронавируса перенесла Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

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В Башкирии перенесены Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин на кубок главы республики. Состязания должны были пройти в Уфе с 15 по 18 октября, однако из-за «сложной эпидемиологической обстановки» его пришлось отложить. Об этом сегодня, 6 октября, сообщило региональное министерство спорта.

Ведомство назвало новую дату проведения соревнования: с 26 по 29 декабря текущего года.

Напомним, из-за обострившейся ситуации по COVID-19 в Башкирии введены ограничения для не вакцинированных граждан. Меры будут вводиться поэтапно – с 4 по 18 октября.