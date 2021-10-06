В Уфе на месте здания старого завода хотят обустроить общежитие для будущих медиков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе изучают старое здание завода УАПО – на его месте могут построить общежитие для студентов БГМУ.

Проблему нехватки мест для студентов БГМУ могут решить весьма необычным методом. На сайте госконтрактов появился лот о разработке документации для строительства студенческого общежития на 1442 места. Примечательно, что новые места хотят построить на участке, где сейчас располагается корпус завода УАПО – местные помнят его под названием «Агидель».

Составители документации должны изучить здание завода, которое в документах закупки называют «объектом незавершенного строительства», провести изыскания и составить проектную и рабочую документацию. Окончание работ по плану ожидается до конца 2023 года. Всего на создание документации БГМУ готов потратить до 18,3 млн рублей.