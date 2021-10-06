Хабиров поручил устроить массовые проверки в культурных учреждениях и ночных клубах

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Глава Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам совместно с Роспотребнадзором и полицией устроить массовые проверки по соблюдению противоэпидемических мер в культурно-спортивных учреждениях, ночных клубах и междугороднем общественном транспорте. По словам руководителя региона, требования антиковидного указа, запрещающие гражданам без прививки от COVID-19 посещать отдельные организации, исполняются не в полной мере.

– Не везде на местах ответственно подошли к соблюдению этих мер, – отметил Хабиров. – Сотрудники Контрольного управления провели выездные проверки учреждений культуры. В Уфе, Мишкинском, Бирском, Благовещенском районах они выявили массу нарушений: отсутствует пропускной режим, посетителей пропускают без проверки установленных указом справок, без термометрии, да и сами сотрудники не соблюдают масочный режим.

Напомним, с 4 октября жители Башкирии могут посещать госучреждения культуры, спортивные мероприятия и ночные клубы только при наличии сертификата о вакцинации либо справки о перенесенном за последние полгода коронавирусе. Подробнее с ограничениями которые уже действуют и будут введены в ближайшее время, можно ознакомиться здесь.