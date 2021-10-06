Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 октября 2021 12:04

В Уфе из-за пожарной тревоги эвакуировали посетителей торгового центра

На улицу были выведены 640 человек
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото: Google Maps

фото: Google Maps

Сегодня, 6 октября, в Уфе были эвакуированы посетители торгового центра «Экватор» (Ленина, 65/4). Об этом сообщили в регионельном МЧС.

В ТЦ сработала автоматическая пожарная сигнализация. На место по повышенному рангу пожара выезжали спасатели. К их приеду выяснилось, что тревога поднялась из-за того, что в одном из помещений комплекса подгорела пища – горения как такового не было. Сотрудники экстренного ведомства обследовали здание и не нашли никакой угрозы.

Всего из здания «Экватора» были выведены 640 человек, в том числе 60 детей.