В Уфе ожидают прибытия делегации из города побратима Джибути

Фото: ИА «Башинформ»

Сегодня, 7 октября, в Уфу прибудет делегация из столицы африканского государства и побратима башкирской столицы Джибути. Чиновники из далекой экзотической страны пробудут в солнечной Башкирии четыре дня – на родину они вернутся в воскресенье, 10 октября.

Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе уфимской мэрии, у делегации из Джибути намечена обширная официальная программа. В пятницу, 8 октября, они должны встретиться с главой горадминистраци Сергеем Грековым.

За время пребывания в Башкирии представители африканской страны побывают не только в Уфе – в их программе есть посещение Стерлитамака и его достопримечательностей. Как отметили в пресс-службе мэрии Уфы, представители Джибути во главе с мэром этого города должны были приехать еще 6 октября, но у них возникли проблемы с визами. Сейчас все улажено и чиновников ждут завтра в аэропорту башкирской столицы.