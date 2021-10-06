Зима близко: на юге Башкирии ночью выпал первый снег

Фото: Евгений ЗАЙЦЕВ

На дворе лишь первая неделя октября, но погода в Башкирии продолжает преподносить сюрпризы. Например, на юге Башкирии ночью выпал первый снег. Жители Кумертау с утра делились в соцсетях фотографиями заснеженного города, деревьями и улицами, припорошенными пушистыми сугробами, и сокрушались, что снег мгновенно растаял, оставив после себя слякоть и лужи.

- Зима близко. Ура, скоро Новый год, - радуются горожане.

Фото: соцсети

- Зима пришла и тут же ушла, - иронизируют другие

Напомним, 27 сентября в Белорецке из-за снегопада парализовало движение на трассе: вереница фур и автомобилей едва продвигались по гололеду и снежной каше. Позже мокрый снег с дождем выпадал и в других городах республики.