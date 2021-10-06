536 заболевших и 28 умерших от COVID-19 зарегистрировано за сутки в Башкирии

Общее число умерших от инфекции достигло 1 760 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 536 человек. Это новый антирекорд по приросту зараженных с начала пандемии. Всего на территории республики зарегистрировано 69 830 случаев инфицирования. Статистику 6 октября озвучил местный оперштаб.

Очередной антирекорд регион побил и по суточному росту смертей - за день от коронавируса скончались еще 28 пациентов. Общее число умерших от инфекции достигло 1 760.

Отметим, что в Башкирии максимальные показатели по новым случаям ковида и смертей от него фиксируются уже второй день подряд.

Переболели коронавирусом 60 385 жителей, 671 из них выписались по выздоровлению за последние 24 часа.

Первым компонентом вакцины в республике привились 1,3 млн человек, вторым – 1,19 млн.