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Происшествия6 октября 2021 9:28

В Уфе двоих подростков на электросамокате сбила легковушка

Юношей доставили в больницу
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Уфе водитель легковушки сбил двоих подростков, которые ехали на электросамокате. Инцидент произошел вечером 6 октября на бульваре Славы.

– 20-летний уфимец за рулём Kia Rio […] допустил наезд на электросамокат, на котором двое несовершеннолетних пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, – передали в дорожной полиции.

Подростки 15 и 16 лет с различными травмами были доставлены в больницу. ГИБДД проводит разбирательство по факту происшествия.

За прошедшие сутки на дорогах Башкирии случилось еще пять ДТП, в которых пострадали пять человек.