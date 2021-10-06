В Уфе двоих подростков на электросамокате сбила легковушка

фото: ГИБДД РБ

В Уфе водитель легковушки сбил двоих подростков, которые ехали на электросамокате. Инцидент произошел вечером 6 октября на бульваре Славы.

– 20-летний уфимец за рулём Kia Rio […] допустил наезд на электросамокат, на котором двое несовершеннолетних пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, – передали в дорожной полиции.

Подростки 15 и 16 лет с различными травмами были доставлены в больницу. ГИБДД проводит разбирательство по факту происшествия.

За прошедшие сутки на дорогах Башкирии случилось еще пять ДТП, в которых пострадали пять человек.