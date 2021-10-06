Жителя Башкирии оштрафовали за татуировку на груди

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии на 1,5 тысячи рублей оштрафовали мужчину, который демонстрировал татуировку с запрещенной символикой.

Весьма необычная история произошла в Белорецком районе Башкирии. Местная «Белорецкая телекомпания» сообщила, что в районном суде рассмотрели дело мужчины, на теле которого была изображена татуировка с символикой запрещенной в России криминальной субкультуры.

Известно, что 30-летний житель Сибая находился в СИЗО Белорецка, где решил продемонстрировать сокамерникам злополучное тату и снял футболку. О случившемся узнали в руководстве изолятора и начали проверку. В итоге была проведена экспертиза, которая признала изображение на татуировке мужчины экстремистским. Демонстрировать такие знаки и символы на территории Российской Федерации запрещено.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал на 1,5 тысячи рублей.