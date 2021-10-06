На выходных в Уфе будет открыт подземный переход на Монументе Дружбы

фото: ufacity.info

В Уфе «в ближайшие выходные дни» запланировано техническое открытие подземного пешеходного перехода на Монументе Дружбы. Об этом 5 октября сообщила городская администрация.

Протяженность перехода составляет 110 метров, ширина – 5 метров, высота – 2,3 метра.

– Предусмотрено три входные группы, две из которых с павильонами: можно будет выйти либо сразу на набережную [реки Белой], либо к остановке общественного транспорта. Здесь же обустроят смотровую площадку, – добавили в мэрии.

Сейчас строители подрядчика «Дортрансстроя» занимаются облицовкой гранита монолитной части перехода, монтажом видеонаблюдения, а также сетей электричества, водоснабжения и канализации.