На территорию Башкирии проник птичий грипп

Управление ветеринарии заявила о возможном случае птичьего гриппа в Башкирии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территорию Башкирии впервые проник птичий грипп. Об этом 5 октября сообщило управление ветеринарии.

– По предварительным данным, гуси ООО «КФХ «Алтын-каз» деревни Бишкурай Туймазинского района содержались вблизи озера, на которую беспрепятственно могли попасть как птицы хозяйства, так и перелетные. Возможно, на водоеме был контакт перелетных птиц с домашними, – передали в ведомстве.

Сейчас по данному случаю проводится эпизоотологическое расследование. В фермерском хозяйстве, где заподозрен птичий грипп, содержится более пяти тысяч голов гусей.

Ветеринария призвала владельцев птицепоголовья закрыть домашнюю птицу и содержать ее в безвыгульном режиме, не выпускать на водоемы, не покупать корм неизвестных производителей, а также зарезать птицу, готовую к забою.

За последний месяц семь случаев птичьего гриппа было зарегистрировано в Челябинской области, пять – в Оренбургской, по 2 – в Самарской и Тюменской и 1 – в Саратовской.