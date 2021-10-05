114 новых школьных автобусов передали районам Башкирии

Фото: Сайт главы Башкирии

Сегодня, 5 октября, 114 школьных автобусов предали районам Башкирии. Об этом рассказал в своих социальных сетях глава республики Радий Хабиров.

Как заявил руководитель региона, автобусов старше 10 лет в школах Башкирии больше нет. До конца октября ожидается еще 26 новых единиц транспорта для учебных учреждений.

– Мы благодарны руководству страны за такую весомую поддержку. Но и мы не бездействуем. Совсем недавно Башкирия на свои средства приобрела 41 школьный автобус, на сэкономленные деньги купили еще четыре машины. Всего за три последних года за счет федерального и республиканского бюджетов мы обновили парк наших школьных автобусов на 443 единицы, – рассказал Хабиров.

Всего, по словам главы региона, в республике действует 1465 школьных автобусов. На них ежедневно перевозят 49 157 учеников из 789 школ. Все школьные автобусы, как подчеркивает Хабиров, современные, оборудованы аппаратурой спутниковой навигации и тахографами.