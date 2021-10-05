71% опрошенных в Башкирии врачей из государственной медицины пожаловались на высокую нагрузку

Острую нехватку медиков подтвердил 31% опрошенных специалистов

71% врачей, опрошенных профсоюзом работников здравоохранения, заявили о нежелании работать в государственной медицине из-за высоких физических и психологических нагрузок. Об этом сообщила пресс-служба правозащитной организации.

– 64% [медиков] сказали о бюрократизме системы и большой отчетной документации. 49% опрошенных подтвердили, что причины нежелания работать в государственной медицине кроятся в усталости, стрессе и профессиональном выгорании, что скорее следствие высоких нагрузок, – передали в профсоюзе.

Еще 62% врачей отметили, что их беспокоит негативное отношение населения к медицине. 38% пожаловались на низкую зарплату.

Все перечисленные факторы, сделал вывод профсоюз, являются основными причинами кадрового дефицита в государственном здравоохранении Башкирии. Острую нехватку медиков подтвердил 31% опрошенных специалистов. В первую очередь республике остро недостает работников участковой и терапевтической службы, а также врачей хирургического профиля.