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Общество5 октября 2021 20:00

Синоптики сказали, когда температура воздуха в Башкирии вернется к норме

Днем в регионе потеплеет до +15 градусов
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Вторая половина текущей недели будет более теплой, пообещали синоптики Башгидромета

Вторая половина текущей недели будет более теплой, пообещали синоптики Башгидромета

Фото: Олег ЗОЛОТО

Температура воздуха в Башкирии после холодных дней вернется к нормальным значениям во второй половине текущей недели. Это связано с тем, что по республике распространится более теплая воздушная масса.

– Ночью прогнозируется -2,+3°, местами до -7°, днем повысится до +10,+15°. В Уфе максимальные температуры воздуха ожидаются около +13°. Так как на территорию республики сместится антициклон, то существенных осадков не ожидается, – передали синоптики Башгидромета.

К концу недели вероятность осадков увеличится, а температура воздуха в республике пойдет на спад.

Напомним, минувшая ночь 5 октября в Уфе оказалась самой холодной за все время метеонаблюдений. Предыдущий минимум температуры держался аж 83 года.