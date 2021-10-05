Синоптики сказали, когда температура воздуха в Башкирии вернется к норме

Вторая половина текущей недели будет более теплой, пообещали синоптики Башгидромета Фото: Олег ЗОЛОТО

Температура воздуха в Башкирии после холодных дней вернется к нормальным значениям во второй половине текущей недели. Это связано с тем, что по республике распространится более теплая воздушная масса.

– Ночью прогнозируется -2,+3°, местами до -7°, днем повысится до +10,+15°. В Уфе максимальные температуры воздуха ожидаются около +13°. Так как на территорию республики сместится антициклон, то существенных осадков не ожидается, – передали синоптики Башгидромета.

К концу недели вероятность осадков увеличится, а температура воздуха в республике пойдет на спад.

Напомним, минувшая ночь 5 октября в Уфе оказалась самой холодной за все время метеонаблюдений. Предыдущий минимум температуры держался аж 83 года.