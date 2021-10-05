В Башкирии 10-месячный ребенок скончался прямо в коляске

Родители вызвали скорую помощь, но медики уже были бессильны

В одном из башкирских сел Иглинского района 10-месячный мальчик скончался прямо в коляске. Инцидент произошел сегодня, 5 октября, сообщает «Башинформ».

По данным информагентсва, ребенок пытался выбраться из коляски и запутался в ремнях. Родители в это время занимались домашними делами. Когда они обнаружили младенца без признаков жизни, то вызвали скорую помощь, однако медики уже ничего не могли сделать.

Семья умершего мальчика не состояла на учете в органах профилактики и воспитывает еще одного ребенка.

Следственный комитет проводи проверку по факту смерти малыша.