Новый Бельский мост в Уфе будет открыт в конце октября

фото: ufacity.info

Новый 688-метровый мост-вставка через реку Белую в створе улицы Воровского в Уфе будет открыт в конце октября текущего года. Об этом сегодня, 5 октября, сообщили в городской администрации.

Строительство объекта находится на завершающей стадии – рабочие уже опустили пролетное строение на опоры. Сейчас идет монтаж шумозащитных экранов, установка перильных и барьерных ограждений, освещение и системы видеонаблюдения. В ближайшие дни там начнется укладка асфальта.

После открытия моста-вставки старый арочный мост закроется на реконструкцию. Движение по новому сооружению будет односторонним – на выезд из города.