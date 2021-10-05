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Общество5 октября 2021 14:42

Чиновник из Башкирии за два года сам себе начислил 1,6 млн рублей матпомощи

Против госслужащего возбудили уголовное дело
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Поводом для возбуждения уголовного дела послужила прокурорская проверка

Поводом для возбуждения уголовного дела послужила прокурорская проверка

Глава Таптыковского сельсовета Башкирии за два года сам себе начислил более 1,6 млн рублей материальной помощи. Теперь чиновник проходит у следователей фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила региональная прокуратура.

– Глава сельского поселения при отсутствии муниципального нормативного правового акта, регулирующего денежное содержание выборного должностного лица, ежемесячно издавал незаконные распоряжения о начислении себе материальной помощи в размере от 23 до 133 тысяч рублей, – передали надзорное ведомство.

Не предусмотренные фондом оплаты труда перечисления производились в 2019-2020 годах. Затем на денежные потоки обратила внимание прокуратура. На основе ее проверки было возбуждено уголовное дело.