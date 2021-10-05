В Минздраве Башкирии рассказали, как родители следят за своими малышами с ковидом

Родители могут наблюдать за малышами с помощью видеокамер, установленных в палатах

По данным на утро 5 октября 2021 года в инфекционном отделении детской больницы №17 в Уфе лежат 14 новорожденных младенцев с подтвержденным коронавирусом. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

Как отметили в министерстве здравоохранения, новорожденные лежат в инфекционном отделении без мам или сопровождающих. Чтобы родители могли наблюдать за своим малышом, им дают доступ к веб-камере, которая установлена в палате.

Кроме того, с помощью средств видеосвязи родители малыша могут общаться с лечащим врачом, который расскажет им о состоянии маленького пациента и ответит на интересующие их вопросы.