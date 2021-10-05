Башкирия удвоила количество грантов по 690 тысяч рублей для молодых сельских учителей

Гранты для сельских учителей Башкирии были учреждены в 2019 году

Башкирия со 100 до 200 увеличила количество грантов по 690 тысяч рублей для молодых сельских учителей. Об этом сегодня, 5 октября, сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Нужно поддержать педагогов, особенно работающих в сельских школах. У них ответственная задача - создать условия, чтобы сельские дети были такими же успешными в жизни, как и те, кто учится в городских гимназиях и лицеях, – написал на своей странице в соцсетях руководитель республики, приурочив пост ко Дню учителя.

Гранты для преподавателей в селах Башкирии были учреждены в 2019 году. Сначала они оценивались в 600 тысяч рублей, в 2020 году их размер был увеличен до 690 тысяч. На деньги могут претендовать учителя до 35 лет, работающие не менее двух лет в школах сельских поселение, в которых живут не более 10 тысяч человек.