В Уфе в ковид-госпитале для новорожденных прямо сейчас лежат 14 младенцев

К счастью, случаев смертей младенцев от COVID-19 не зарегистрировано Фото: Олег ЗОЛОТО

С 23 августа по 5 октября 2021 года ковид-госпиталь для новорожденных в уфимской ГДКБ №17 принял 39 младенцев с положительным пцр-тестом на коронавирус. Как рассказали «КП-Уфа» в Минздраве Башкирии, открывали инфекционное отделение по COVID-19 для новорожденных потому, что с июля этого года количество случаев заражения ковидом среди новорожденных стало расти.

За время работы ковид-госпиталя для новорожденных при детской больнице №17 оттуда выписались 24 маленьких пациента. На утро 5 октября 2021 года там находятся 14 младенцев. Как пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии, с конца августа по начало октября этого года в реанимацию с осложнениями от коронавируса попали четверо новорожденных детей в возрасте до одного месяца. К счастью, случаев смерти младенцев от COVID-19 не зарегистрировано.

По данным башкирского Минздрава всего за время пандемии коронавируса в республике было выявлено 7680 случаев заболевания среди детей в возрасте от 0 до 17 лет.