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Происшествия5 октября 2021 13:22

Самолет из Уфы совершил незапланированную посадку на запасном аэродроме

Лайнер должен был приземлиться в аэропорту Нового Уренгоя
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Самолет не смог приземлиться в аэропорту из-за тумана

Самолет не смог приземлиться в аэропорту из-за тумана

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 5 октября, пассажирский самолет авиакомпании Utair, следовавший рейсом Уфа-Новый Уренгой, совершил незапланированную посадку на запасном аэродроме города Сургута. Лайнеру пришлось приземлиться там из-за густого тумана, который навис над Новым Уренгоем. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, из-за не прибывшего из Уфы самолета в Уренгое пришлось задержать рейс в обратном направлении (Utair, UT-1012) и в Омск («Ямал», YC-317).

– Представителями авиакомпаний в соответствии с Федеральными авиационными правилами пассажирам оказываются услуги, – добавили в транспортной прокуратуре.