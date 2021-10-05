4% заболевших коронавирусом в Башкирии были вакцинированы

В Башкирии от COVID-19 вакцинировались 1,9 млн человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число вакцинированных жителей Башкирии среди заболевших коронавирусом «не превышает 4%». Об этом на профильном брифинге 4 октября сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

– Среди лиц, которые находятся в инфекционных госпиталях, цифра [вакцинированных] существенно меньше – не более 0,3%. Болеют как правило лица с тяжелой сопутствующей патологией. Болеют они в легкой или средней форме. Прошедших вакцинацию в реанимации и в отделении интенсивной терапии нет, – заверил чиновник.

Напомним, по последним данным, первым компонентом вакцины в Башкирии привились 1,29 млн человек, завершили процедуру иммунизации 1,19 млн.