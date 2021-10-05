В Уфе завершился капитальный ремонт подъездов жилых домов

фото: МинЖКХ

В Уфе завершился капитальный ремонт в 260 подъездах 95 многоквартирных домов. Об этом сегодня, 5 октября, сообщила городская администрация.

Подъезды были обновлены в жилых зданиях от двух до 16 этажей по улицам Вологодской, Первомайской, Кольцевой, Свободы, Калинина, Александра Невского, Набережная реки Уфы, Жукова, Злобина, Перовской, Менделеева и Летчиков. В парадных были заменены окна, двери, облицовка, почтовые ящики, а также отремонтированы лестничные решетки, перила и установлены энергосберегающие светильники.

С начала реализации программы капремонта в Уфе отремонтировано более 2,2 подъездов в 719 домах.