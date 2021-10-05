Башкирия получила более 134 млн рублей на лекарства для больных коронавирусом

Всего регионам России выделено более 5 млрд рублей на лекарства от коронавируса Фото: Лия МУРАДЬЯН

Правительство России выделило Башкирии из резервного фонда более 134 млн рублей на покупку лекарств для зараженных коронавирусом. Об этом сегодня, 5 октября, сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Всего на обеспечение лекарствами от COVID-19 федеральный центр направит регионам 5,1 млрд рублей. В Минздраве уточнили, что бесплатные препараты по рецепту получат те пациенты, кто лечится на дому под наблюдение врачей.

Напомним, в Башкирии ежедневно регистрируется более 400 зараженных коронавирусом и свыше 20 умерших от инфекции.