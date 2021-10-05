Подозреваемый в убийстве трех студенток из Башкирии в Гае дал признательные показания

фото: СК Оренбургской области

В Оренбургской области 29-летний Александр Лазарев, подозреваемый в убийстве в городе Гае трех студенток из Башкирии, дал признательные показания. Об этом со ссылкой на пресс-службу местного суда сообщили коллеги из «КП-Самара».

Мужчина признался и раскаялся, когда ему еще не было предъявлено обвинение. Следователи тем временем возбудили ходатайство об избрании Лазареву меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, убийство студенток медицинского колледжа произошло в ночь на 30 сентября. Трех девушек 17-19 лет зарезали в квартире, которую они снимали. Два тела с ножевыми ранениями были обнаружены в самом жилище, еще одно – во дворе. Криминалисты недалеко от места происшествия нашли одежду с ДНК Александра Лазарева. Он был задержан 3 октября при попытке угнать машину.