«Тут же камера!»: в Башкирии у подъезда засняли странную парочку

В Башкирии в городе Октябрьский засняли парочку, которая выломала дверь, чтобы забраться в подъезд.

Случай произошел вечером 30 сентября. Молодой человек вместе со своей пассией подошел к закрытому подъезду. Увидев, что дверь заперта, парень отдал девушке стакан с напитком и попытался открыть дверь.

- Тут же камера! Тут написано, - возмущенно кричит его подруга и отворачивается.

Молодой человек озирается, но в темноте не может найти глазок объектива, который смотрит прямо на него. В следующую секунду он резко дергает дверь и, тем самым, с грохотом отпирает ее.

- Пошли. Вот так делают настоящие мужики! – с гордостью говорит парень и забирает напиток у подруги.

Видео быстро стала популярным в местных пабликах. Комментаторы пожурили молодого человека за взлом двери, но остались впечатлены его умением угодить даме.