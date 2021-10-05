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Общество5 октября 2021 9:22

Парламент Башкирии хочет снять со спасателей ответственность за ущерб имуществу

Законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Спасатели не должны бояться брать на себя ответственность, заявил спикер Госсобрания-Курултая

Спасатели не должны бояться брать на себя ответственность, заявил спикер Госсобрания-Курултая

Парламент Башкирии рассмотрит законопроект, согласно которому сотрудники аварийно-спасательных служб во время выездов на происшествия будут освобождены от ответственности за ущерб имуществу или здоровью в условиях оправданного риска. Новая норма будет обсуждаться на ближайшем пленарном заседании.

– В экстремальных ситуациях порой приходится принимать решения, сопряженные с высоким риском для здоровья и имущества спасаемых людей. Если такие решения не превышают пределов крайней необходимости, а риск оправдан, то спасатели не будут отвечать за последствия, – пояснил суть законопроекта спикер Госсобрания-Курултая республики Константин Толкачев.

Парламентарий отметил, что спасатели во время выездов на места чрезвычайных происшествий не должны бояться брать на себя ответственность и действовать рационально. По словам Толкачева, это относится как к руководителям службы, так и к рядовым сотрудникам.