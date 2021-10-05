Парламент Башкирии хочет снять со спасателей ответственность за ущерб имуществу

Спасатели не должны бояться брать на себя ответственность, заявил спикер Госсобрания-Курултая

Парламент Башкирии рассмотрит законопроект, согласно которому сотрудники аварийно-спасательных служб во время выездов на происшествия будут освобождены от ответственности за ущерб имуществу или здоровью в условиях оправданного риска. Новая норма будет обсуждаться на ближайшем пленарном заседании.

– В экстремальных ситуациях порой приходится принимать решения, сопряженные с высоким риском для здоровья и имущества спасаемых людей. Если такие решения не превышают пределов крайней необходимости, а риск оправдан, то спасатели не будут отвечать за последствия, – пояснил суть законопроекта спикер Госсобрания-Курултая республики Константин Толкачев.

Парламентарий отметил, что спасатели во время выездов на места чрезвычайных происшествий не должны бояться брать на себя ответственность и действовать рационально. По словам Толкачева, это относится как к руководителям службы, так и к рядовым сотрудникам.