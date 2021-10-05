Житель Башкирии закурил в машине и получил ожоги 80% тела

фото: МЧС РБ

В Туймазинском районе Башкирии загорелась легковушка, в которой находился человек. Пострадавший получил ожоги 80% тела. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел минувшей ночью, 5 октября, в селе Дуслык. Редом с домом по улице Комсомольской вспыхнула вазовская «семерка». В ее салоне находился 44-летний мужчина. Его госпитализировали с ожогами 80% туловища II и III степени. Пострадавший находится в отделении районной больницы, его состояние оценивается как «крайне тяжелое».

фото: МЧС РБ

– Предпологаемая причина получения ожогов - неосторожность при курении в автомобиле ВАЗ 21074. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России, – передали в экстренном ведомстве.