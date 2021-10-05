Уфа побила температурный рекорд 83-летней давности

Ночью температура воздуха в Уфе упала до -6,7 градуса Фото: Иван ВИСЛОВ

Минувшая ночь 5 октября в Уфе оказалась самой холодной за весь период метеонаблюдений. Башкирская столица побила температурный рекорд, который держался 83 года. Измерительные приборы на аэрологической станции Уфа-Дема показали -6,7°. Об этом сообщил Башгидромет.

– В 1938 году в этот день минимальная температура воздуха была -4,5°. По республике минимальные температуры воздуха понижались до -5,-12° (село Емаши Белокатайского района), – рассказали специалисты.

Сегодня днем, 5 октября, температура воздуха в Башкирии составит +3, +8°. Осадков не прогнозируются. Ветер будет северный, северо-восточный, умеренный.