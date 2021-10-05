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Общество5 октября 2021 6:23

Завтра в Башкирии завоют сирены: не нужно пугаться, это проверки

Власти хотят убедиться в исправности систем оповещений населения
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Известно, что проверки пройдут с 10:00 до 12:00 по местному времени, прокомментировали в Госкомитете РБ по ЧС.

Известно, что проверки пройдут с 10:00 до 12:00 по местному времени, прокомментировали в Госкомитете РБ по ЧС.

Завтра, 6 октября, по всей Башкирии завоют сирены – местные власти намерены проверить системы централизованного оповещения гражданской обороны с кратковременным включением всех имеющихся в республике электрических сирен и громкоговорителей.

По местным теле и радиоканалам,«Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», «БСТ», «Спутник ФМ», «Юлдаш», «Ашкадар», будут передавать речевые сообщения.

Комплексные проверки пройдут по всей стране в рамках месячника по гражданской обороне.

Проверки пройдут с 10:00 до 12:00 по местному времени, прокомментировали в Госкомитете РБ по ЧС.