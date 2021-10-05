Завтра в Башкирии завоют сирены: не нужно пугаться, это проверки

Известно, что проверки пройдут с 10:00 до 12:00 по местному времени, прокомментировали в Госкомитете РБ по ЧС.

Завтра, 6 октября, по всей Башкирии завоют сирены – местные власти намерены проверить системы централизованного оповещения гражданской обороны с кратковременным включением всех имеющихся в республике электрических сирен и громкоговорителей.

По местным теле и радиоканалам,«Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», «БСТ», «Спутник ФМ», «Юлдаш», «Ашкадар», будут передавать речевые сообщения.

Комплексные проверки пройдут по всей стране в рамках месячника по гражданской обороне.

Проверки пройдут с 10:00 до 12:00 по местному времени, прокомментировали в Госкомитете РБ по ЧС.