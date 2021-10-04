Минздрав назвал «пятерку антилидеров» по вакцинации среди городов и районов Башкирии

В пятерку антилидеров по вакцинации против COVID-19 вошли Иглинский, Бурзянский, Белорецкий районы, а также города Межгорье и Сибай Фото: Олег ЗОЛОТО

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин назвал пять городов и районов республики с наименьшим процентом населения, вакцинированного от коронавируса. Перечень таких муниципалитетов чиновник озвучил на профильном брифинге 4 октября.

– В пятерку антилидеров вошли Иглинский, Бурзянский, Белорецкий районы, а также города Межгорье и Сибай – там наиболее низкий процент вакцинированных, – передал глава Минздрава.

Низкий процент вакцинации среди перечисленных муниципалитетов Забелин связал с «низкой активностью граждан и отдельной позицией каких-то лидеров мнений, которая не совсем согласуется с позицией экспертов […] и основана только на личных убеждениях, не подтвержденных фактами».

По состоянию на 4 октября первым компонентом вакцины в Башкирии привились 1,29 млн человек, вторым – 1,19 млн.