Уфимец до смерти избил незнакомого на улице и убежал: его поймали через шесть лет

После того, как подозреваемому предъявили доказательства, он во всем сознался. Его взяли под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи совместно с сотрудниками МВД раскрыли преступление шестилетней давности. Правоохранители задержали 39-летнего ранее судимого уфимца, который успел скрыться в Нижегородскую область, по подозрению в убийстве. Он обвиняется по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

История произошла в мае 2015 года – в больницу №8 поступил 33-летний уфимец с многочисленными травмами. Несчастный скончался в тот же день. По горячим следам раскрыть преступление не удалось.

В 2021 году правоохранители снова взялись за раскрытие дела – исследовали видео, провели следственно-оперативные мероприятия, установили очевидцев. Все это помогло выйти на след преступника. Им оказался 39-летний уфимец, который до сегодняшнего дня проживал в Нижегородской области. Преступник был ранее судим, в том числе и по 111 статье.

Оказалось, что в том злополучном мае подозреваемый распивал спиртные напитки со своими знакомыми на улице Герцена. Во время застолья он поссорился с одним из собутыльников, и тот, опасаясь за свою жизнь и здоровье, сбежал от оппонента. В порыве злости убийца выбежал на улицу, но не догнал соперника. В агрессивном состоянии он просто решил напасть на прохожего, избил его руками и ногами по голове и другим частям тела, после чего скрылся. Тот был госпитализирован в больницу, где умер через несколько часов.

После того, как подозреваемому предъявили доказательства, он во всем сознался. Его взяли под стражу.