На матчи «Уфы» и «Салавата Юлаева» пустят только 30% вакцинированных и переболевших COVID-19 зрителей

На домашние матчи футбольного клуба «Уфа» и хоккейного клуба «Салават Юлаев» будут пускать только 30% болельщиков

Заполняемость трибун на домашних матчах футбольного клуба «Уфа» и хоккейного клуба «Салават Юлаев» не должна превышать 30%. На игры болельщиков пустят только если они вакцинированы от COVID-19 либо имеют справку о перенесенной за последние полгода инфекции. Об этом на профильном брифинге 4 октября сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Галина Пермина.

Специалист добавила, что массовые мероприятия в республике разрешены, только если в них участвуют не более 500 человек. Требование о социальной дистанции и масочном режиме остается обязательным.

Напомним, на оперативном совещании в правительстве Башкирии Роспотребнадзор заявил о том, что начинает выдавать предписания об обязательной вакцинации среди сотрудников предприятий, где зафиксирована заболеваемость COVID-19. Позже представитель надзорного ведомства назвал четыре организации, получившие эти предписания.