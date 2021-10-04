140 «башкирских двориков» будет построено в 2021 году

"Башкирский дворик" в Ишимбае

В Башкирии в 2021 году будет обустроено 140 придомовых территорий по республиканской программе «башкирские дворики». Об этом сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Алан Марзаев.

– Программу уже реализовали на 99 процентов. Работы по устройству асфальтового покрытия проезжих частей, тротуаров, освещению и озеленению выполнили в полном объёме. Рисков срыва сроков ввода объектов в эксплуатацию нет, – рассказал чиновник на оперативном совещании в местном правительстве 4 октября.

По данным министерства, в 2021 году на «башкирские дворики» в 21 муниципалитете республики было выделено 742 млн рублей (700 млн – из бюджета региона, 35 млн – казны муниципальных образований и 7 млн – частные вложения). На эти деньги уложено 264 тыс. квадратных метров асфальта, установлено 125 детских и спортивных площадок, 839 светильников и почти 1,5 тысячи скамеек, урн и сушилок для белья.