В Минздраве Башкирии объяснили, откуда взялись гигантские очереди в поликлиниках

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Сегодня, 4 октября, в стенах ИА «Башинформ», состоялся брифинг по изменению «антиковидного» указа главы Башкирии. Напомним, начиная уже с сегодняшнего дня, в республике вводятся ограничения на посещение общественных мест.

Во время брифинга министру здравоохранения Башкирии Максиму Забелину задали вопрос о гигантских очередях в поликлиниках. Многие жители республики снимали на видео и выкладывали в сеть ролики, где видно как в очереди к врачу столпились сотни людей. Комментируя эту ситуацию руководитель Минздрава республики признал, что такая проблема действительно есть.

- Проблема такая есть, мы ее признаем. Многие наши пациенты хотят получить консультацию узкого специалиста в день обращения. А мы предлагаем им пройти консультацию через один-два-три дня. Это связано с тем, что идут огромные пиковые нагрузки на амбулаторную систему. Многие наши специалисты задействованы на оказании неотложной помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, сезонными ОРВИ. То есть в условиях пандемии мы расставляем приоритеты, - заявил Максим Забелин.

По словам министра, на сегодняшний день Минздрав распорядился временно приостановить диспансеризацию, профилактические осмотры, также временно приостановить оказание плановой медицинской помощи, за исключением кардиологии и онкологии.

- Неотложную помощь как оказывали, так и оказываем, - заявил Максим Забелин.